بايدن يعلن حظر واردات النفط والغاز الروسية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، حظرًا على واردات النفط والغاز من روسيا، استكمالا للإجراءات الرامية لفرض قيود على الاقتصاد الروسي.

وقال بايدن في كلمة مصورة "سنحظر جميع واردات النفط والغاز والطاقة، وهذا يعني أن النفط الروسي لن يصل بعد الآن إلى موانئ الولايات المتحدة".

وأضاف أن الولايات المتحدة "تنتج من النفط ما لا تنتجه كل الدول الأوروبية"، داعيا إلى "الانتقال إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة".

وفي المقابل، أشار بايدن إلى أن العقوبات التي تفرض على الغاز الروسي ستؤثر على المواطن الأمريكي في الداخل بسبب ارتفاع الأسعار"

وتابع: "العقوبات تهدف إلى إلحاق الأذى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسنواصل دعم أوكرانيا والضغط على روسيا بالعقوبات".

وفي السياق، شدد بايدن على أن روسيا لن تنتصر في حربها ضد أوكرانيا.

وأردف: "لا يمكن لروسيا السيطرة على أوكرانيا، وسنواصل إرسال شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا بالتنسيق مع الحلفاء".

يشار إلي أن أسعار النفط ارتفعت في أعقاب الحظر الأمريكي على النفط الروسي، لتلامس 133 دولارا لخام برنت القياسي.