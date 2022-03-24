الإمارات تبدأ التشغيل التجاري لثاني محطات براكة للطاقة النووية

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الحكومية، اليوم الخميس، بدء التشغيل التجاري لثاني محطات براكة للطاقة النووية السلمية، والتي ستضيف 1400 ميجاوات من الكهرباء النظيفة الخالية من الانبعاثات الكربونية.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أن إنتاج الكهرباء من محطات براكة النووية يرتفع إلى 2800 ميجاوات بعد تشغيل محطتين من أصل 4 محطات.

وأفادت المؤسسة بأن التشغيل التجاري للمحطة الثانية في براكة، يأتي بعد أقل من عام على التشغيل التجاري للمحطة الأولى.

وتجري الإمارات الاستعدادات التشغيلية للمحطة الثالثة، في حين وصلت نسبة الإنجاز للمحطة الرابعة 96 بالمئة، وفق البيان.

وتقع محطة "براكة" في منطقة الظفرة غرب إمارة أبوظبي، وتبلغ قيمة المشروع 25 مليار دولار، وتحتوي على 4 مفاعلات ستوفر طاقة صديقة للبيئة، بينما العمر التشغيلي للمفاعل الواحد 60 عاماً.

وستكون المحطات الأربع قادرة على توليد 5600 ميغاواط/ ساعية أو25 بالمئة من احتياجات الإمارات الكهربائية الصديقة للبيئة، والخالية من الانبعاثات الكربونية.

وأصبحت الإمارات العضو 33 في مجموعة الدول المنتجة للكهرباء من الطاقة النووية، فيما تعد المحطة أول مشروع للطاقة النووية متعدد المحطات يدخل مرحلة التشغيل في العالم العربي.