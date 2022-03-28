وزير الطاقة الإماراتي يشدد على مكانة روسيا في سوق الطاقة العالمية

أكد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، ألا بديل عن النفط الروسي إلا إذا كان هناك دولة تستطيع إنتاج 10 مليارات برميل، مشيرا إلى أن موسكو عضو مهم في تحالف "أوبك بلس".

وفي منتدى "المجلس الأطلسي للطاقة"، الإثنين، أضاف المزروعي أنه بغض النظر عن السياسة، هذا الحجم مطلوب اليوم.. ما لم يكن هناك من يرغب في المجيء وجلب 10 ملايين برميل، لا نرى أنه يمكن لأي دولة أن تحل محل روسيا.

بقيادة السعودية وروسيا، يمتلك التحالف القدرة على زيادة إنتاج النفط وخفض أسعار الخام التي تجاوزت 100 دولار للبرميل.

ودعت الولايات المتحدة والدول الأوروبية واليابان ودول أخرى منتجي النفط في دول الخليج العربية لبذل المزيد للمساعدة في خفض الأسعار. وقام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بزيارة شخصية هذا الشهر للإمارات والسعودية، حيث أثار القضية.

وصف المزروعي تحالف أوبك بلس بأنه موجود ليبقى، وأسقط أي إشارة إلى أن الإمارات ستزيد الإنتاج من جانب واحد.

قال المزروعي "بالبقاء معا والتركيز، وعدم السماح للسياسة بالتدخل في هذه المنظمة... نعتقد دائما أنه مهما فعلنا كدول فيما يتعلق بالإنتاج وهذا العمل، فإنه (التحالف) يحتاج دائما إلى البقاء بعيدا عن السياسة".

تمسك تحالف أوبك بلس بخطته الخاصة بالزيادات التدريجية في إنتاج النفط بناء على اتفاق أبرم خلال ذروة عمليات الإغلاق لاحتواء كوفيد-19، عندما قام المنتجون بتخفيضات كبيرة في الإنتاج لتعويض انخفاض الطلب على الوقود، حيث تعد أسعار النفط المرتفعة مفيدة للاقتصادات المنتجة للنفط. بالرغم من جهود التنويع، تواصل دول الخليج العربي الاعتماد بشكل كبير على صادرات الطاقة لتغذية اقتصاداتها.

كما استخدم المزروعي خطابه في منتدى الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي في دبي للضغط من أجل زيادة الاستثمار في النفط والغاز، حتى مع تحرك بلاده نحو خفض الانبعاثات داخل حدود الإمارات العربية المتحدة والتزامها بتعهدها بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

في انتقاد واضح لسياسة حلف الناتو، قال الوزير إن الحرب الروسية في أوكرانيا التي وصفها بالأزمة تحتاج إلى الدبلوماسية لكي تحل "وليس من خلال ضخ المزيد من الأسلحة لأن الناس سيكونون الضحية بشكل أساسي."

كما ارتفعت الأسعار في الوقت الذي تواجه فيه السعودية، أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، هجمات مستمرة عبر الحدود من المتمردين الحوثيين اليمنيين المجاورين الذين استخدموا طائرات مسيرة وصواريخ لاستهداف منشآت النفط في المملكة. وقالت السعودية إنها لن تتحمل أي مسؤولية عن أي نقص في إمدادات النفط بسبب الهجمات.