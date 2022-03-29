وزير الطاقة السعودي يحذر من أن هجمات الحوثيين تهدد أمن الطاقة

قال وزير الطاقة السعودي إن أسواق النفط تمر بفترة توترات مجددا الإشارة إلى أن قدرة المملكة على ضمان إمدادات الطاقة لم تعد قائمة.

وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الثلاثاء أن الهجمات عبر الحدود التي ينفذها الحوثي في اليمن المدعوم من إيران تثير تساؤلات حول قدرة الرياض على تزويد العالم بامدادات الطاقة اللازمة.

وذكر الوزير السعودي أن بلاده عملت في الماضي من أجل ضمان أمن إمدادات الطاقة، وتعاونت مع الإمارات في إطار جهد جماعي، لكنه قال إن هذه الركائز لم تعد موجودة الآن."

جاءت تصريحات بن سلمان في افتتاح القمة العالمية للحكومات، المنعقدة في الإمارات، تحت رعاية حكومة دبي.

وارتفعت أسعار النفط، التي بلغت أعلى مستوياتها بالفعل منذ سنوات، بشكل أكبر بسبب هجمات الحوثيين على السعودية، أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك.

باتت أسعار خام برنت تتداول بأكثر من 110 دولارات للبرميل رغم ارتفاعها أحيانا إلى ما يزيد عن 120 دولارا.

وشدد بن سلمان وسهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، على أهمية إنتاج روسيا من النفط الخام البالغ 10 ملايين برميل يوميا، وقالا إنه يمثل حوالي 10 بالمائة من الطلب العالمي على الطاقة.

وأكد الوزيران على أن السياسة يجب أن أن تنفصل عن سياسات الطاقة في إشارة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومع اقتراب البيت الأبيض من التوصل لاتفاق نووي مع إيران، سعت إدارة الرئيس جو بايدن الى طمأنة حلفاء واشنطن التقليديين في الشرق الأوسط بالتزامها بأمنهم.

ولا تزال إسرائيل والعديد من دول الخليج تعارض بشدة أي جهود من شأنها رفع العقوبات عن إيران.

واشار الأمير عبد العزيز إلى موقف بلاده من الربط بين أمنها القومي واستقرار سوق الطاقة العالمية.

وأضاف "نعمل بشكل جماعي لضمان أمن الطاقة. دول الخليج نفذت المطلوب منها في تلك المسألة، لكن ينبغي على الآخرين الوفاء بتعهداتهم."

تعقد القمة العالمية للحكومات هذا العام في مقر معرض إكسبو 2020 دبي، وهو المعرض العالمي الذي يستمر ستة أشهر، ويختتم أواخر هذا الأسبوع.