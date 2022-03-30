تركيا تجلب أول صمام لنقل الغاز الطبيعي من البحر الأسود

أعلنت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، جلب أول صمام لنقل الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود من رأس البئر إلى منشأة فيليوس، بولاية زونغولداق، شمالي البلاد.

وأفادت الوزارة في بيان، الثلاثاء، باستمرار جهود استخراج الغاز الطبيعي من حقل صقاريا، أكبر موقع للغاز الطبيعي في تركيا، مشيرة إلى جلب أول صمام لنقل الغاز الطبيعي من البئر إلى المنشأة.

وذكر البيان أن الصمام يبلغ وزنه 65 طنا، وبارتفاع 5.1 أمتار وبعرض 5.9 أمتار، مبينا أن الصمام سيقوم بنقل الغاز الطبيعي من البئر إلى غرفة توزيع الإنتاج.

وأضاف أنه من المخطط تركيب 9 صمامات أخرى في رأس كل بئر.

وسبق أن أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، أن جميع الأنابيب التي ستدعم وصول الغاز الطبيعي إلى منشأة فيليلوس سيتم جلبها في يونيو/ حزيران المقبل، على أن يتم البدء بمد الأنابيب في البحر في يوليو/ تموز.

وفي أغسطس/ آب 2020، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن سفينة التنقيب "الفاتح"، اكتشفت أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخ البلاد في موقع "تونا 1" بحقل صقاريا، باحتياطي 320 مليار متر مكعب قبالة سواحل ولاية زونغولداق، ليعلن لاحقا ارتفاع التقديرات بعد اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز.