بوتين يطلب من مستوردي الغاز الروسي فتح حسابات بالروبل

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، الدول المستوردة للغاز من بلاده بفتح حسابات بالروبل لسداد ثمنه.

جاء ذلك خلال كلمة للرئيس الروسي خلال اجتماع حكومي، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وقال بوتين: "نقدم للدول (غير الصديقة لروسيا) آلية واضحة وشفافة من أجل شراء الغاز الطبيعي الروسي، يجب عليهم فتح حسابات بالروبل في البنوك الروسية، لسداد مدفوعات الغاز".

وأضاف أنه وقع مرسومًا حول تجارة الغاز الطبيعي مع "الدول غير الصديقة" بالروبل، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي.

وبموجب المرسوم، يجب على الدول المستوردة للغاز الروسي فتح حسابات بالروبل في البنوك الروسية لسداد ثمنه، ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من الجمعة الموافق 1 إبريل/ نيسان المقبل.

وأشار بوتين أن بلاده "ستعتبر أن مستوردي الغاز الطبيعي من الدول غير الصديقة قد خرقوا العقود المبرمة إذا رفضوا شراء الغاز الروسي بالروبل".

وبحسب "روسيا اليوم"، فإن المرسوم الجديد ينطبق على إمدادات شركة "غازبروم" الروسية (المملوك أغلبها للدولة) من الغاز الطبيعي عبر الأنابيب.

وتسعى روسيا إلى التخفيف من استخدام الدولار في القطاعات الاقتصادية في البلاد بسبب العقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة وعدد كبير من الدول الغربية.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.