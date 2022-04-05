تركيا في المركز الخامس أوروبيا في إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح

قال رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في البرلمان التركي، ضياء ألطون يلديز، إن بلاده عززت خلال السنوات الأخيرة مكانتها العالمية في إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح.

وأضاف يلديز أن تركيا باتت في المركز الخامس أوروبيا والعاشر عالميا بين الدول الأكثر إنتاجا للكهرباء من طاقة الرياح.

وأكد أن تركيا تعزز أيضاً من قدراتها في إنتاج الكهرباء من موارد الطاقة المتجددة، مبينًا أن هذه الخطوات تأتي في إطار مكافحة تركيا للتغير المناخي.

وفي السياق، أشار البرلماني التركي إلى نمو قدرات بلاده في الطاقة الحرارية الأرضية، 100 ضعف خلال السنوات العشر الأخيرة.

وعلى صعيد قدرات الطاقة المتجددة المركبة، قال ألطون يلدز، إن تركيا تحل في المركز الـ 12 عالميا في هذا المجال، والمركز الخامس أوروبيا.

وتابع: "الخطوات التي اتخذناها في مجال الطاقة المتجددة، تمثل نموذجاً لباقي دول العالم".