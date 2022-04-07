"الطاقة الدولية" تعلن عن أكبر عملية ضخ للنفط في تاريخها من احتياطي الطوارئ

أقرت وكالة الطاقة الدولية إصدارا جديدا للنفط من احتياطي الطوارئ بنحو 120 مليون برميل، هو الأكبر في تاريخها، لمواجهة نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار جراء الحرب بأوكرانيا.

وفي بيان صادر عنها، الخميس، أكدت المنظمة أنه خلال الأشهر الـ6 المقبلة سيتم توفير حوالي 240 مليون برميل من مخزون النفط في حالات الطوارئ، أي ما يعادل أكثر من مليون برميل يوميا في السوق العالمية.

وقالت المنظمة، التي تضم 31 دولة مستهلكة للطاقة، إن "الكمية الإجمالية التي التزمت بها الدول الأعضاء حتى الآن تبلغ 120 مليون برميل، نصفها من الولايات المتحدة".

وأضاف البيان "خلال الأشهر الستة المقبلة، سيتم توفير حوالي 240 مليون برميل من مخزون النفط في حالات الطوارئ".

وبلغ احتياطي الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، قبل بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، مليارين و75 مليون برميلا، منها 1.5 مليار احتياطي طوارئ لدى مؤسسات حكومية، و575 مليون مخزونات الشركات، وفق للبيان.

وقالت الوكالة إن "الاتفاق على إطلاق هذه الكمية الضخمة من احتياطي النفط الاستراتيجي جاء بإجماع الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية".

وهذا ثاني إجراء جماعي لأعضاء وكالة الطاقة الدولي، إذ أفرجت في مارس/آذار الماضي عن حوالي 62 مليون برميل من الاحتياطي.

وأكدت الوكالة أن "القرار غير المسبوق بإطلاق مخزونين نفطيين طارئين يفصل بينهما شهر واحد فقط، وعلى نطاق هو الأكبر في تاريخ وكالة الطاقة الدولية، يعكس تصميم الدول الأعضاء على حماية الاقتصاد العالمي من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لصدمة نفطية في أعقاب العدوان الروسي على أوكرانيا".

ووفقا لجدول مرفق بالبيان، تتوزع الكمية على 19 دولة عضو في الوكالة، أبرزها اليابان بحصة تبلغ 15 مليون برميل، وفرنسا وألمانيا بأكثر من 6 ملايين برميل لكل منهما، وبريطانيا بنحو 4.4 ملايين برميل، وتركيا بـ3.06 ملايين برميل.