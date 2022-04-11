رئيس الوزراء الإيطالي في الجزائر لتوقع اتفاقية توريد غاز جديدة

في أحدث مسعى للحصول على مصادر طاقة بديلة وتقليل الاعتماد على روسيا، توجه رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى الجزائر اليوم الإثنين لتوقيع اتفاق لشراء المزيد من الغاز الطبيعي.

وروسيا هي أكبر مورد للغاز لإيطاليا إذ تصدر 40 بالمائة من إجمالي الواردات الايطالية، تليها الجزائر، التي توفر حوالي 21 مليار متر مكعب من الغاز عبر خط الأنابيب العابر للبحر المتوسط.

وستضيف الصفقة الجديدة تسعة مليارات متر مكعب إضافية من الغاز من الجزائر، متجاوزة بذلك 29 مليار متر مكعب كانت تستوردها روما من روسيا سنويا.

وتحاول أوروبا خفض اعتمادها على واردات الغاز الطبيعي الروسي بسرعة، حيث يدرك القادة أن مدفوعاتهم تساعد في تمويل الحرب.

في الوقت نفسه، هناك قلق من إمكانية وقف روسيا للإمدادات ردا على العقوبات، وهو تهديد ستكون له آثار مدمرة على الاقتصاد الأوروبي.

يستخدم الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء والتدفئة وتبريد المنازل.

وقد سعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفعل إلى سداد مدفوعات الغاز بالروبل، في محاولة على ما يبدو لدعم العملة المحلية.

قطعت دولة ليتوانيا الصغيرة، المطلة على بحر البلطيق، وهي جمهورية سوفييتية سابقة، واردات الغاز الروسي بالكامل.