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ألمانيا: قادرون على مواجهة قطع إمدادات النفط الروسي

وكالة الأناضول للأنباء
برلين
نشر في 02.05.2022 15:37
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

أعلن وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، الإثنين، أن بلاده ستكون قادرة على مواجهة الوضع الذي قد ينجم عن قطع إمدادات النفط الروسي سواء بسبب حظر تفرضه أوروبا عليه أو عن قرار من موسكو نفسها.

وقال هابيك إن النفط الروسي يمثل الآن 12٪ من إجمالي واردات النفط، انخفاضًا من 35٪ قبل الحرب الروسية على أوكرانيا، لافتا أن معظمه يذهب إلى مصفاة شويدت بالقرب من برلين.

وكشف هابيك بأن فقدان هذه الإمدادات قد يؤدي إلى وضع صعب للعاصمة والمنطقة المحيطة، مع ارتفاع الأسعار ونقص تلك الإمدادات، لكن هذا لن يؤدي إلى انزلاق ألمانيا في أزمة نفطية.

وقال إن مسألة الحظر النفطي ستناقش في اجتماع لوزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في بروكسل تحضره الهند أيضا.

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