"أوبك+" يتمسك بزيادة حذرة للإنتاج رغم الضغوط الغربية

قرر تحالف "أوبك+" لكبار منتجي النفط الخام، الخميس، تثبيت زيادة حذرة للإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يوميا لشهر يونيو/حزيران.

وجاء القرار رغم ضغوط غربية على التكتل لضخ مزيد من الخام لتعويض الأسواق عن فقدان إمدادات روسية.

ويضم التحالف 13 دولة عضو في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بقيادة السعودية، و10 منتجين من خارجها بقيادة روسيا.

وقال التحالف في بيان عقب اجتماع قصير لوزراء الطاقة في الدول الأعضاء عبر الفيديو، إنه "أعاد التأكيد على خطة تعديل الإنتاج وآليته بالزيادة بمقدار 0.432 مليون برميل في اليوم لشهر يونيو (حزيران) 2022".

وفي أغسطس/ آب الماضي بدأ تحالف "أوبك+" خطة لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر، للتخلص تدريجيا من تخفيضات ضخمة معتمدة منذ أبريل/نيسان 2020 .

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أجرى التحالف تعديلا بسيطا برفع الزيادة الشهرية إلى 432 ألف برميل يوميا.

ويحمل التحالف مسؤولية نقص الإمدادات وارتفاع أسعار النفط لعوامل جيوسياسية، أبرزها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وليس لزيادة الطلب في الأسواق العالمية.

وقال "أوبك+" في البيان: " لوحظ أن استمرار أساسيات سوق النفط والإجماع على التوقعات يشير إلى توازن السوق، وكذلك إلى استمرار آثار العوامل الجيوسياسية والقضايا المتعلقة بالوباء (كورونا) المستمر".

والأربعاء، قال أمين عام منظمة "أوبك" محمد باركيندو، إنه "لا يوجد طاقة إنتاج فائضة في العالم يمكن أن تعوض الإمدادات الروسية".

وأضاف بيان "اوبك+" أن الوزراء "أكدوا أهمية التزام كل دولة بحصتها من التخفيضات المتفق عليها في أبريل 2020، بما في ذلك إجراء خفض إضافي للدول التي تجاوزت حصصها في الإنتاج خلافا للاتفاق".

وقرر التحالف عقد الاجتماع التالي لوزراء الطاقة في الثاني من يونيو/حزيران المقبل.