روسيا ستعلق تزويد فنلندا بالكهرباء اعتبارا من السبت

ستعلق روسيا تزويد فنلندا بالكهرباء نهاية الأسبوع الحالي، على ما أعلنت شركة إمداد الجمعة، فيما يتصاعد التوتر إزاء مسعى هلسنكي للانضمام إلى الحلف الأطلسي على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

لم تتسلم راو نورديك المتفرعة من شركة الطاقة الحكومية الروسية القابضة إنتر راو ومقرها هلسنكي، أي مدفوعات لقاء الكهرباء التي تزود فنلندا بها منذ السادس من أيار/مايو، على ما قالت المجموعة في بيان، مشيرة إلى عدم وجود طريقة لتسديد فواتير الكهرباء التي مصدرها روسيا.

وقالت إن "هذا الوضع استثنائي ويحدث لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما"، مضيفة "إننا مجبرون على تعليق إمدادات الكهرباء اعتبارا من 14 أيار/مايو".

وتابعت الشركة "نأمل أن يتحسن الوضع قريبا" وأن يتم استئناف عمليات التسليم من روسيا.

وأعلن رئيس فنلندا ورئيسة وزرائها الخميس أنهما يؤيدان الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "بدون تأخير"، موضحين أن قرار الدولة الاسكندينافية سيبلّغ للحلف الأحد.

ورد الكرملين قائلا إن انضمام فنلندا إلى حلف الأطلسي سيكون "بالتأكيد" تهديدا لروسيا، واعتبرت الخارجية الروسية أن روسيا "ستكون ملزمة اتخاذ إجراءات عسكرية تقنية بالمثل وغيرها من الإجراءات لإنهاء التهديدات لأمنها القومي" في حال انضمام فنلندا.

وشركة راو نورديك هي المورّد الرئيسي للكهرباء من روسيا إلى أسواق الدول الإسكندينافية، وتنشط في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2002.