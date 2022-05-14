أكبر شركة لتوريد النفط باليابان تعلن وقف الاستيراد من روسيا

أعلنت أكبر شركة موردة للبترول في اليابان وقف عمليات توريد النفط من روسيا، وذلك على خلفية العملية العسكرية التي تنفذها موسكو في أوكرانيا.

وقال "سايتو تاكيشي" رئيس شركة أنيوس، في مؤتمر صحفي عقده السبت، إن شركته أوقفت توريد النفط من روسيا.

وأضاف أن آخر شحنة نفط تم توريدها من روسيا وصلت إلى البلاد في نيسان/ أبريل الماضي، وأنه لن تكون هناك شحنات جديدة من روسيا.

وأوضح أن النفط الروسي يشكل أقل من 5 بالمئة من إجمالي النفط المورد إلى اليابان

من جهة أخرى أعلنت شركة ايدميتسكو كوسان اليابانية الموردة للنفط أنها تستعد لحظر توريد النفط من روسيا.

وكانت الحكومة اليابانية أعلنت في وقت سابق أنها تجري استعدادات لحظر توريد النفط من روسيا وذلك في إطار التعاون مع مجموعة دول السبع..

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.