شركة أبراج طاقة الرياح الكورية الجنوبية تفتتح ثاني مصانعها في تركيا

قررت شركة "سي إس ويند" CS Wind الكورية الجنوبية الرائدة في تصنيع أبراج الرياح، افتتاح منشأتها الإنتاجية الثانية في ولاية إزمير غرب تركيا يوم الجمعة.

وصرح "جيم سيونغ غون" الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الشركة للصحافة المحلية في مقابلة معه الخميس، أن إزمير والمنطقة المحيطة بها توفر مركزاً استراتيجياً لإنتاج الشركة.

وتستثمر الشركة في كلا المرفقين الواقعين في إزمير حوالي 60 مليون دولار فضلاً عما أعلنته إدارة الشركة من خطة لتوسيع الإنتاج تشتمل على استثماراً لمصنع ثالث، وخطةً لإنتاج الأبراج البحرية.

ومن المتوقع أن يوفر المصنع الثاني 250 وظيفة جديدة لسكان إزمير، إلى جانب منشأة إنتاج الأبراج القائمة التي تعمل منذ عام 2018 في المنطقة الصناعية المنظمة في الولاية.

وتدير شركة "سي إس ويند" بصفتها المورد الرئيسي لشركات طاقة الرياح العالمية، مواقع تصنيع في كندا والمملكة المتحدة والصين وفيتنام وماليزيا وتايوان وتركيا.

وخلال حديثه قال "سيونغ غون": "بصفتنا الشركة المصنعة للأبراج الأولى في العالم، نتخذ الإجراءات اللازمة لزيادة شبكة الإنتاج لدينا استجابةً للطلب العالمي المتزايد بسرعة. ومن الأمثلة على ذلك افتتاح المصنع الثاني وخطة الاستثمار للمصنع الثالث في تركيا".

مضيفاً أن أهمية طاقة الرياح آخذة في الازدياد باعتبارها القوة الدافعة الرئيسية للطاقة المتجددة، لا سيما في أعقاب أزمة الطاقة في أوروبا الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن الدول الأوروبية زادت من تثبيت طلباتها وقدمت مواعيد التشغيل، لتقليل اعتمادها على الطاقة الأجنبية، موضحاً أن الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية تساهم أيضاً في مستقبل "مشرق للغاية" لطاقة الرياح.

وحول توسع منشأة الشركة الحالية في إزمير، قال "سيونغ غون" أن المصنع قد انتقل من معدل إنتاج يبلغ حوالي قسمين من الأبراج في الأسبوع عام 2018، إلى الطاقة الإنتاجية الحالية البالغة 20 قسماً في الأسبوع.

كما زاد معدل التوظيف فيها من 83 موظف عام 2018 إلى 450 موظف، لتلبية المزيد من صادرات الإنتاج المخصص معظمها لجميع الدول الأوروبية تقريباً، إلى جانب إسرائيل وشمال إفريقيا والولايات المتحدة.

وسلط المدير التنفيذي الضوء على تركيا باعتبارها واحدة من أكبر المناطق المحتملة لإنتاج طاقة الرياح بين الدول الأوروبية، مستشهداً بضرورة ارتفاع عدد مصانع معدات طاقة الرياح في منطقة إزمير.

وشدد على أنه "بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي، نأمل أن نرى المزيد من الشركات المصنعة للمكونات الفرعية في تركيا، وخاصة في إزمير، ولكن مخاطر تذبذب العملة الأجنبية تجعل التخطيط للمستقبل صعباً بعض الشيء".