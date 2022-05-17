ترقبا لقرارات أوروبية بشأن روسيا.. تباين أسعار النفط

تباينت أسعار النفط الخام في التعاملات الصباحية، الثلاثاء، ترقبا لقرارات أوروبية بشأن إمكانية حظر إمدادات النفط الروسي، وسط خلافات داخل التكتل بشأن المقترح.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي يدرس قرارا بشأن فرض حظر على النفط الروسي ومشتقاته بحلول نهاية العام الجاري، إلا أن القرار يواجه معارضة من دول أبرزها المجر.

وبحلول الساعة (07:10 ت.غ)، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو/ تموز بنسبة 0.17 بالمئة أو 19 سنتا، إلى 114.05 دولارا للبرميل.

كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 0.21 بالمئة أو 26 سنتا، إلى 111.5 دولارا للبرميل.

وروسيا ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة، بمتوسط إنتاج يومي 10.5 ملايين برميل، تصدّر منها قرابة 5 ملايين برميل.