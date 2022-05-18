تجاوز الاستثمارات التركية في طاقة الرياح بأوروبا مليار يورو العام الماضي

تجاوزت الاستثمارات التركية في مجال طاقة الرياح بأوروبا العام الماضي، مليار يورو، في الوقت الذي تستهدف فيه دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة قدرة طاقة الرياح المركبة إلى 480 جيجاوات بحلول عام 2030.

وبحسب بيانات نشرتها وكالة الأناضول الأربعاء، من جمعية "WindEurope" الصناعية (مقرها في بروكسل)، فإن مجموع الاستثمارات في طاقة الرياح بأوروبا العام 2021، بلغت 41 مليار يورو.

وأظهرت البيانات أن الاستثمارات التركية في أوروبا بمجال طاقة الرياح تجاوزت خلال 2021 المليار يورو، في حين أن استثمارات روسيا بلغت 400 ألف يورو.

وفي العام 2020، أصبحت تركيا خامس أكبر منتج لمعدات طاقة الرياح في أوروبا، وقد ساعد هذا النمو تركيا أيضاً على توسيع صادراتها إلى 45 دولة في القارات الست حول العالم.