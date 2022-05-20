قطر وألمانيا توقعان اتفاق شراكة في مجال الطاقة

وقعت قطر وألمانيا، الجمعة، اتفاق شراكة في مجال الطاقة، وسط مساعي برلين للبحث عن بدائل للغاز الروسي الذي تعتمد عليه بنسبة 45 بالمئة من احتياجاتها.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية، في بيان أوردته وكالة الأنباء المحلية "د ب أ"، إن "أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي يزور برلين حاليا، وقع الاتفاقية مع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك".

وفقا للبيان، "ستساعد شراكة الطاقة ألمانيا على تنويع إمداداتها من الغاز من خلال استيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر، وفي نفس الوقت ستعطي دفعة للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر".

وأوضح بيان الوزارة الألمانية أن اجتماعات منتظمة ستعقد بين وزارة الطاقة القطرية والوزارة الاتحادية الألمانية للاقتصاد وحماية المناخ.

وقال البيان، إن البلدين اتفقا على تشكيل مجموعتي عمل، تختص إحداهما بتعزيز العلاقات التجارية في مجال الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين وإنشاء منتدى حول البنية التحتية والقضايا التنظيمية.

وتختص مجموعة العمل الأخرى بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وإدارة الأحمال، وستعمل على تطوير قدرات الطاقة المتجددة والقضايا ذات الصلة مثل البنية التحتية وأسواق الكهرباء.

والجمعة، نقلت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية عن نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، القول إن الدوحة تأمل بدء شحن الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا في 2024.

ووصل الشيخ تميم، صباح الجمعة، إلى برلين، المحطة الثالثة في جولة عمل أوروبية بدأها الاثنين بزيارة سلوفينيا ومن ثم العاصمة الإسبانية مدريد، قبل أن ينتقل إلى برلين، وتشمل الجولة أيضا بريطانيا وفرنسا.