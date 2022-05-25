تركيا توفر 7 مليارات دولار سنوياً باستبدال الغاز بالطاقة الخضراء المنتجة محلياً

أفاد تقرير صدر أمس الثلاثاء أن تركيا تمكنت من توفير 7 مليارات دولار في الأشهر الـ 12 الماضية، معتمدة على طاقة الرياح والطاقة الشمسية في استبدال واردات الوقود الأحفوري، ما أدى إلى خفض فواتير الكهرباء في وقت ارتفعت فيه أسعار الغاز على مستوى العالم.

وسعت الحكومة إلى إبقاء فواتير الخدمات العامة منخفضة من خلال إلغاء الحدود القصوى لأسعار السوق وأسعار التعرفة الوطنية للكهرباء وأسعار تعرفة الغاز.

ومع ذلك، عانت البلاد مثل العديد من البلدان الأخرى، من ارتفاع التكاليف بعد ارتفاع بأكثر من 7 أضعاف في أسعار الغاز العالمية في عام واحد، وانعكس ذلك على ارتفاع أسعار الكهرباء في تركيا بحوالي 6 أضعاف، وفقاً لتحليل جديد أجراه مركز أبحاث في لندن.

وقال التحليل إن انخفاض قيمة الليرة التركية أدى إلى تفاقم تأثير أسعار الغاز الأحفوري على أسعار الكهرباء. كما أدت اختلالات العرض والطلب إلى جانب الخلافات الجيوسياسية، إلى ارتفاع أسعار الغاز الأحفوري العام الماضي وهذا العام أيضاً، مدفوعاً بشكل أكبر بالحرب الروسية ضد أوكرانيا.

ويشير التحليل إلى أنه وسط ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، لعبت طاقة الرياح والطاقة الشمسية دوراً هاماً في خفض فواتير الكهرباء في تركيا، والتي كانت ستصبح أعلى بدون مساهمة الطاقة الخضراء.

وأظهرت البيانات أن محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية ولدت 46.3 تيراواط/ساعة من الكهرباء بين 1 مايو/أيار 2021 و 30 أبريل/نيسان 2022.

وأضاف: "لولا محطات الطاقة الخضراء، كان لابد من تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالغاز أو محطات توليد الطاقة بالفحم غير المستغلة والتي تعتمد على الواردات من أجل تعويضها". مؤكداً بالأرقام أنه في حال توليد جميع الطاقة التي تبلغ 46.3 تيراواط/ساعة من محطات تعمل بالغاز، فإن هذا يعني أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية قد حلت محل 7 مليارات دولار من واردات الغاز الإضافية خلال فترة الـ 12 شهراً الماضية.

واستحوذت محطات طاقة الرياح على النصيب الأكبر من توفير الواردات البالغة 5 مليارات دولار من خلال توليد 32.2 تيراواط/ساعة من الكهرباء في الأشهر الـ 12 الماضية.

بينما وفرت محطات الطاقة الشمسية 2 مليار دولار، بمعدل توليد 86% من محطات الطاقة الشمسية غير المرخصة.

ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط وحتى نهاية أبريل/نيسان، استبدل توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية في تركيا واردات الوقود الأحفوري المحتملة البالغة 2 مليار دولار.

وجاء في التقرير أن تركيا يمكنها توفير ما يقرب من 700 مليون دولار في واردات الغاز بفضل توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية كل شهر إذا ظل سعر الغاز عند هذه المستويات.

كما حث التحليل على توسيع نطاق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تحتاج أزمة الطاقة إلى حلول سريعة مثل الطاقة الشمسية التي يمكن نشرها بسرعة كبيرة باعتبارها "طاقة متجددة يمكن أن تفعل المزيد إذا تمت إدارتها بشكل صحيح".

وأورد التحليل أن "أسعار الغاز وضعف العملة يؤديان إلى ارتفاع أسعار الكهرباء في تركيا بينما توفر مصادر الطاقة المتجددة واردات الوقود الأحفوري بمليارات الدولارات".

وتنبأ أنه بعد انتهاء تعريفة التغذية، ستكون السوق الحرة والمزادات هي المسارات الرئيسية نحو عمليات نشر متجددة جديدة في تركيا. لكنه أكد على وجوب زيادة القدرات المحجوزة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية بشكل كبير، وتجنب تدخلات السوق التي تضر بالرغبة في الاستثمار في البلاد.

كما أكد التحليل على ضرورة توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة لافتاً إلى أن تركيا تعتمد بنسبة 99% على واردات الغاز ما يجعل البلاد عرضة لارتفاع التكاليف، وأن استهلاكها من الغاز الطبيعي سجل رقماً قياسياً جديداً عام 2021 بنحو 59 مليار متر مكعب.

ودعا إلى تسريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية لخفض فواتير الكهرباء وإزالة العوائق التي تعيق الاستثمارات الجديدة. وإلى النشر السريع للألواح الشمسية التي تلعب دوراً رئيسياً في مكافحة ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري وفواتير الكهرباء المرتفعة.

يذكر أن تركيا لديها أعلى قدرة تصنيع للألواح الشمسية في أوروبا بقدرة سنوية تبلغ 8 جيغا واط، إلا أنه يتم إضافة 1 جيغا واط فقط كل عام، وفقاً للتحليل.

ومن خلال الاستفادة الكاملة من قدرتها على تصنيع الألواح الشمسية المحلية، يمكن لتركيا تقليل فواتير الكهرباء عن طريق استبدال واردات الوقود الأحفوري المكلفة كما يقول مركز الأبحاث.

كذلك شكلت مصادر الطاقة المتجددة 97% من زيادات الطاقة الجديدة في البلاد العام الماضي. وبحلول نهاية شهر مارس/آذار من هذا العام، بلغ إجمالي الطاقة الكهربائية المركبة في تركيا أكثر من 100 جيغا واط، أكثر من نصفها من مصادر الطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة المائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية.

وبالرغم من هذه المساهمة الكبيرة، لا تزال هذه المصادر غير كافية لتلبية الزيادة في الطلب في السنوات الأخيرة.