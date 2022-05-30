إسرائيل توقع مذكرة تفاهم مع مصر والاتحاد الأوروبي لتصدير الغاز

ستوقع تل أبيب مذكرة تفاهم في الأسابيع المقبلة مع مصر والاتحاد الأوروبي لتصدير الغاز إلى دول التكتل، وفق ما أعلنت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار.

وذكرت الهرار في مؤتمر صحفي نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "فرق العمل الإسرائيلية والأوروبية تعمل بالفعل على التعاون في مجال الغاز"، دون كشف مزيد من التفاصيل.

وتطمح إسرائيل إلى تسويق الغاز نحو أوروبا الفترة المقبلة، بعد أن اقتصر التسويق الحالي للغاز على دول مصر والأردن.

وأعلنت الهرار عن إطلاق مناقصة جديدة للتنقيب عن الغاز استعدادا للتصدير إلى أوروبا، وقالت: "قررنا نشر المناقصة الجديدة في ضوء الطلب على الموارد الإسرائيلية من أوروبا عقب حرب روسيا وأوكرانيا".

ولفتت الوزيرة إلى أن تلبية احتياجات الاقتصاد الإسرائيلي ستبقى على رأس أولوياتها، لكن "من الصعب تفويت الفرصة التي سنحت"، وفق تعبيرها.

وتابعت: "وفقا للخطة، سيتم تدفق الغاز عبر أنابيب من إسرائيل إلى مصر ومن هناك سيتم تدفقه ونقله إلى أوروبا، كل هذا الإجراء ممول من قبل المصدرين".

ويبحث الاتحاد الأوروبي عن مصادر بديلة للغاز الروسي، الذي تحاول دول التكتل خفض الاعتماد عليه كمصدر رئيس للطاقة.