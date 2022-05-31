أسعار النفط فوق 120 دولارا بعد قرار أوروبي حول خام روسيا

صعدت أسعار النفط الخام فوق 120 دولارا بالنسبة لبرميل برنت، بعد موافقة الاتحاد الأوروبي على حظر النفط الروسي، ضمن حزمة عقوبات سادسة ضد موسكو.

واتّفقت دول الاتّحاد الأوروبي، مساء الإثنين، على خفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90 بالمئة بحلول نهاية العام الجاري.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد (يضم 27 دولة) في بروكسل، أنّ الأعضاء اتفقوا على فرض عقوبات نفطية على روسيا.

وبحلول الساعة (07:40 ت.غ)، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس/آب بنسبة 2.10 بالمئة أو 2.3 دولار إلى 120.1 دولارا للبرميل.

كما زادت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.39 بالمئة أو 1.7 دولارا إلى 119.2 دولارا للبرميل.

وفي تغريدة على تويتر ذكر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أنّ خفض الواردات النفطية الروسية سيصل إلى نسبة الثلثين فورا.