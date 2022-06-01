شركة طاقة دنماركية: روسيا تعتزم تعليق إمدادات الغاز

أعلنت أكبر شركة للطاقة في الدنمارك "أورستد"، الأربعاء، أن روسيا قررت ابتداء من اليوم، قطع إمدادات الغاز إلى البلاد إثر خلاف حول سداد الثمن بالروبل الروسي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة مادس نيبير، في بيان "نقف بحزم في رفضنا الدفع بالروبل الروسي، وكنا نستعد لهذا السيناريو"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وأضاف: "الوضع يشدد على حاجة الاتحاد الأوروبي إلى الاستقلال عن الغاز الروسي من خلال تسريع عمليات توفير الطاقة المتجددة".

وفي السياق، لفتت شركة الطاقة الدنماركية إلى أنها "ما زالت تتوقع" أن تكون قادرة على خدمة عملائها.

وأوضحت: "نظرا لعدم وجود خط أنابيب يمتد مباشرة من روسيا إلى الدنمارك، فلن تتمكن موسكو من قطع إمدادات الغاز مباشرة عن البلاد".

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، على خفض نحو 90 بالمئة من واردات النفط الروسية خلال الأشهر الستة المقبلة.

ويعتمد التكتل المؤلف من 27 دولة على روسيا في 25 بالمئة من نفطها الخام، و40 بالمئة من غازها الطبيعي.

وكانت روسيا قد أوقفت، في وقت سابق، إمدادات الغاز الطبيعي إلى فنلندا وبولندا وبلغاريا وهولندا لرفضها طلب الدفع بالروبل، كموقف معارض للعملية العسكرية التي شنتها موسكو منذ 24 فبراير/ شباط الماضي ضد أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أعقاب العقوبات الغربية ضد بلاده أن "المشترين الأجانب غير الودودين"، في إشارة للدول التي فرضت عقوبات ضد موسكو، بحاجة إلى سداد قيمة إمدادات الغاز الروسي بالعملة المحلية "الروبل".

يشار إلى أن الدنمارك كانت مُصدرًا للغاز الطبيعي لسنوات عديدة، ولكن بسبب عمليات تجديد حقل "تايرا" في بحر الشمال، تستورد البلاد حاليًا حوالي 75 بالمئة من استهلاكها من الغاز عبر ألمانيا.

ومن المتوقع إعادة فتح حقل "تايرا" منتصف 2023.