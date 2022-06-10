أذربيجان تصدر 3.6 مليارات متر مكعب من الغاز إلى تركيا

صدرت أذربيجان إلى تركيا، 3.6 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

جاء ذلك وفق معطيات صادرة عن وزارة الطاقة الأذربيجانية الجمعة، بشأن صادرات الغاز الطبيعي خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2022.

وبحسب المعطيات، صدرت أذربيجان إلى دول القارة الأوروبية 4.5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي و1.3 مليار متر مكعب إلى جورجيا.

وأوضحت المعطيات أن أذربيجان أنتجت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، 19.6 مليار متر مكعب من الغاز، صدرت منها 9.4 مليار متر مكعب.

ولفتت المعطيات إلى أن صادرات أذربيجان من الغاز الطبيعي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، زادت 27 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2021.