القائمة الرئيسية
طاقة
القائمة الرئيسية

أذربيجان تصدر 3.6 مليارات متر مكعب من الغاز إلى تركيا

وكالة الأناضول للأنباء
باكو
نشر في 10.06.2022 18:14
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

صدرت أذربيجان إلى تركيا، 3.6 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

جاء ذلك وفق معطيات صادرة عن وزارة الطاقة الأذربيجانية الجمعة، بشأن صادرات الغاز الطبيعي خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2022.

وبحسب المعطيات، صدرت أذربيجان إلى دول القارة الأوروبية 4.5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي و1.3 مليار متر مكعب إلى جورجيا.

وأوضحت المعطيات أن أذربيجان أنتجت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، 19.6 مليار متر مكعب من الغاز، صدرت منها 9.4 مليار متر مكعب.

ولفتت المعطيات إلى أن صادرات أذربيجان من الغاز الطبيعي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، زادت 27 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2021.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أعلنت شركة غازبروم الروسية للطاقة، الأربعاء، أن صادرات الغاز الطبيعي...
مختارات