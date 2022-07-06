روسيا توقف شحن نفط كازاخستان إلى الأسواق العالمية

أوقفت روسيا الأربعاء، شحن النفط الكازاخستاني عبر خط قزوين إلى الأسواق العالمية، وذلك للمرة الثالثة خلال أربعة شهور.

وقالت قناة "روسيا اليوم" التي تديرها الحكومة، إنه تم وقف عمل خط نقل النفط المذكور بقرار من محكمة مدينة نوفوروسيسك جنوب روسيا، لمدة 30 يوما.

وأوضحت أن سبب اتخاذ هذا القرار القضائي يعود لـ "الانتهاكات البيئية التي تم تحديدها والتي يجب التخلص منها لكي يستأنف الخط عمله".

وتعتزم الشركة المشرفة على تشغيل الخط، استئناف قرار المحكمة والاعتراض عليه لدى الجهات القضائية الروسية المختصة.

وكانت الشركة قد أوقفت عمل الخط في مارس /آذار الماضي، بسبب حادث في وحدات الإرساء البعيدة في ميناء نوفوروسيسك.

وفي 19 يونيو/ حزيران الماضي، أوقفت روسيا شحن نفط كازاخستان عبر الخط بسبب اكتشاف 50 لغما من زمن الحرب العالمية الثانية في بحر قزوين؛ تم التخلص منها واستئناف الضخ في 23 من الشهر نفسه.

ويعتبر الخط المذكور من أكبر طرق نقل النفط من بحر قزوين إلى الأسواق العالمية بطول 1500 كيلومتر.