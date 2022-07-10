فرنسا تستعد "لقطع كلي" لإمدادات الغاز الروسي والاستقلال الطاقوي

دعا وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إلى الاستعداد "لقطع كلي" لإمدادات الغاز الروسي، معتبراً أن هذا هو "الخيار الأكثر ترجيحًا".

وقال المسؤول الثاني في الحكومة الفرنسية "لنستعد للقطع الكلي للغاز الروسي، إنه الآن الخيار الأكثر احتمالا. وهذا يفترض بنا الاسراع في استقلالية طاقتنا".

وتابع "نحن مستقلون للغاية، ولا نحبذ الاعتماد على الآخرين. يجب أن يكون الاستقلال الأول في الطاقة".

واضاف وزير الاقتصاد "يتعين علينا الاستعداد الآن لمعركة التنظيم والتقنين والتقشف وخفض الاستهلاك... علينا الآن اتخاذ القرارات".

كما أثار إعادة تأميم شركة الكهرباء الفرنسية بالكامل التي أعلنتها رئيسة الوزراء إليزابيث بورن هذا الأسبوع.

ورأى لومير أن "وحدة القيادة الكاملة" هذه ستسمح "باتخاذ قرارات أسرع بشأن القضية الاستراتيجية المتعلقة بإنتاج كهرباء خالية من الانبعاثات الكربونية في فرنسا".

تمثل أزمة الطاقة بالنسبة للوزير "أهم قضية في الأشهر المقبلة"، ويجب الاستعداد لقطع كلي في إمدادات الغاز.

أكد لومير "نحن نواجه أزمة طاقة يمكن أن تولد تبعات كبيرة للغاية على حياتنا اليومية وعلى فرص العمل وعلى أداء شركاتنا وعلى الأداة الصناعية الفرنسية".