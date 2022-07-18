الاتحاد الأوروبي وباكو يوقعان اتفاق جديد لمضاعفة واردات الغاز الأذربيجاني

أعلن الاتحاد الأوروبي وباكو، اليوم الإثنين، توقيع اتفاق جديد لمضاعفة واردات الغاز الأذربيجاني إلى دول الاتحاد، في إطار جهود التكتل لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية.

من جانبها أوضحت المفوضية الأوروبية (الهيئة التنفيذية للاتحاد) في بيان، أن رئيسة المفوضية أورسولا دير لاين، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، وقعا مذكرة تفاهم بشأن شراكة استراتيجية في مجال الطاقة.

وقالت رئيسة المفوضية، في مؤتمر صحفي مع علييف عقب توقيع مذكرة التفاهم، في العاصمة باكو: "أذربيجان شريك طاقة مهم بالنسبة لنا، وموثوق بها دائمًا".

وأوضحت أنه من خلال خط الأنابيب العابر للبحر الأدرياتيكي، تقدم أذربيجان حاليًا أكثر من 8 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا وسنعمل على زيادة طاقتها إلى 20 مليار متر مكعب حتى عام 2027.

وأضافت أن واردات الغاز الأذربيجانية سترتفع بالفعل إلى 12 مليار العام المقبل، الأمر الذي سيساعد في تعويض انقطاع إمدادات الغاز الروسي ويسهم بشكل كبير في تأمين إمدادات أوروبا.

وتهدف الاتفاقية الجديدة للمساهمة في الحياد المناخي والتعاون في مجال الطاقة المتجددة.