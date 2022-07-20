أوروبا تضع خطة لأمن الطاقة تحسباً لقطع موسكو إمدادات الغاز

اقترح الاتحاد الأوروبي خفض الدول الأعضاء استخدام الغاز بنسبة 15 بالمائة في الأشهر المقبلة للتأكد من عدم تسبب أي قطع روسي لإمدادات الغاز الطبيعي عنه في تعطيل جوهري للصناعات، وزيادة المعاناة في الشتاء القادم.

كما طالب الاتحاد بصلاحية فرض تخفيضات إلزامية على الدول الأعضاء في حالة وجود إنذار على مستوى الاتحاد "عندما يكون هناك خطر كبير بحدوث نقص حاد في الغاز أو تسجيل طلب مرتفع على الغاز بشكل استثنائي، وهو ما سيؤدي لتدهور كبير في وضع إمدادات الغاز ".

ستناقش الدول الأعضاء في الاتحاد هذه الإجراءات خلال اجتماع طارئ لوزراء الطاقة الثلاثاء المقبل.

ومن أجل الموافقة على هذه الإجراءات، على الدول الأعضاء بحث التنازل عن سلطاتها بشأن سياسة الطاقة لبروكسل.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين "هناك حاجة ماسة لذلك".

واضافت "روسيا تقوم بابتزازنا. روسيا تستخدم الطاقة كسلاح. لذلك، على أي حال، سواء كان ذلك قطعا جزئيا أو تاما للغاز الروسي، فإن أوروبا بحاجة إلى أن تكون جاهزة".

يأتي اقتراح الأربعاء في وقت حذر فيه صندوق النقد الدولي من السلطة التي قد يمارسها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خلال وقف صادرات الطاقة، وخنق الاتحاد المؤلف من 27 دولة.

وحذر الصندوق قائلا "القطع الجزئي لصادرات الغاز سيضر بالنمو الأوروبي بالفعل، وقد يكون القطع الكامل أكثر خطورة".

وذكر أن الناتج المحلي الإجمالي في دول أعضاء كالمجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك قد يتقلص بنسبة تصل إلى 6 بالمائة.