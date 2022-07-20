المجر تجري محادثات لإعادة توجيه جميع شحنات الغاز الروسي إلى ترك ستريم

قال "بيتر زيجارتو" وزير الخارجية المجري إن المجر تجري محادثات مع روسيا بشأن إعادة توجيه جميع شحناتها من الغاز بموجب اتفاق إمداد طويل الأجل، إلى خط أنابيب ترك ستريم الذي ينقل الغاز إلى المجر عبر صربيا.

وأوضح الوزير المجري أن هذا الإجراء ضروري لضمان أمن الإمدادات بعدما انخفضت مستويات شحنات الغاز من النمسا إلى المجر بسبب انعدام الأمن في نظام خطوط الأنابيب في أوروبا الغربية.

وأكد في مقطع فيديو نُشر على فيس بوك بالقول: "نتلقى يومياً حجماً ثابتاً من الغاز يتراوح بين 32 إلى 33 مليون متر مكعب ونحصل على نصف هذه الكمية عبر ترك ستريم مروراً بصربيا، وهذا يدل على أن طريق الشحن الجنوبي هو الأكثر استقراراً وأماناً".

مضيفاً أنه لهذا السبب تجري بلاده حالياً محادثات حول إعادة توجيه جميع شحنات الغاز التي تصل في إطار صفقة طويلة الأجل لتوريد الغاز الروسي إلى الطريق الجنوبي، وأن حالة عدم اليقين حول خطوط الأنابيب الغربية تقلل من كمية الغاز القادمة من النمسا.

وقال "زيجارتو" إن المجر كانت تتلقى حوالي ثلث الكمية المتعاقد عليها من روسيا على خط الأنابيب النمساوي و100% عبر صربيا، ما يعني أن روسيا تقدم 88% من الكميات اليومية المتعاقد عليها بموجب اتفاق المجر طويل الأجل.

وتتلقى المجر بموجب الاتفاق طويل الأجل مع روسيا والموقع العام الماضي قبل بدء الحرب في أوكرانيا المجاورة، 3.5 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً عبر بلغاريا وصربيا، و2 مليار متر مكعب أخرى عبر خط أنابيب يصلها بالنمسا.

وتتضمن الاتفاقية مع شركة غازبروم الروسية والتي تم التعاقد معها لمدة 15 عاماً، خيار تعديل الكميات المشتراة بعد 10 سنوات.

يذكر أن تشغيل ترك ستريم بسعة سنوية تبلغ 31.5 مليار متر مكعب، تم في أوائل عام 2020. وتتكون شبكة الأنابيب من خطين بحريين بطول 930 كيلومتراً، وخطين بريين منفصلين بطول 142 و 70 كيلومتراً.

وقد تم تخصيص الخط الأول بسعة 15.75 مليار متر مكعب للإمدادات المحلية داخل تركيا، بينما ينقل الخط الثاني الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بلغاريا.