توفيراً للطاقة.. مشروع فرنسي لإجبار المتاجر المكيفة على إغلاق أبوابها

أعلنت الوزيرة الفرنسية للتحول في مجال الطاقة عن قوانين جديدة لإجبار المتاجر المكيفة على إغلاق أبوابها والتقليل من الإعلانات المضيئة لتوفير الطاقة، وسط مخاوف من الإمدادات بالغاز للشتاء القادم.

وقالت أنييس بانييه روناشيه لصحيفة جورنال دو ديمانش الأسبوعية "في الأيام القليلة المقبلة، سأصدر مرسومين: الأول يعمم الحظر المفروض على الإعلانات المضيئة بغض النظر عن حجم المدينة بين الواحدة والسادسة صباحًا"، باستثناء المطارات ومحطات القطارات، و"الثاني يحظر على المحلات ترك الأبواب مفتوحة بينما تعمل المكيفات أو (أجهزة) التدفئة".

وأوضحت أن ترك الأبواب مفتوحة يعني "استهلاك أكبر بنسبة 20 في المئة وهذا غير معقول".

أصدرت مدن مثل ليون وبيزانسون وباريس مراسيم بلدية منذ منتصف تموز/يوليو لإغلاق أبواب المتاجر المكيفة تحت طائلة الغرامة بينما شهدت فرنسا موجة حر استثنائية.

كما تخطط الحكومة لتعميم هذا السلوك على الدولة بأكملها، مع غرامة تصل إلى 750 يورو، لكنها ستركز في البداية على التجار.

أما بالنسبة للإعلانات المضيئة، فإن التنظيم الموجود حالياً يميز بين التجمعات السكانية التي يزيد عدد سكانها عن 800 ألف نسمة وتلك التي تضم عدداً أقل: فالإعلانات المضيئة محظورة بين الساعة الواحدة والسادسة صباحًا في فرنسا في التجمعات التي يقل عدد سكانها عن 800 ألف نسمة. أما في المناطق ذات الكثافة السكانية الأكبر، فيتم الاعتماد على القواعد المحلية لتنظيم الإعلانات إذا وجدت.

ويفرض القانون الحالي أيضًا إطفاء واجهات المتاجر ولافتاتها من الساعة الواحدة صباحًا.