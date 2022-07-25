موسكو: خفض إمدادات الغاز لأوروبا عبر نورد ستريم 1 إلى 20 بالمئة

أعلنت شركة الغاز الروسية، غازبروم، الإثنين، أنها ستخفض من إمدادات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى أوروبا بمقدار النصف مجددا لينزل إلى 20 في المئة من طاقته الاستيعابية.

وقالت الشركة المملوكة للدولة، عبر تويتر إنها ستقلل "الكمية اليومية" للغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا إلى 33 مليون متر مكعب اعتبارا من الأربعاء.

وأوضحت أن سبب الخطوة هو إغلاق توربين غاز ثان من أجل إصلاحه.

بدوره، أكد رئيس الوكالة الألمانية للشبكات كلاوس مولر قرار الشركة الروسية.

ولفت عبر تويتر أن خفض القدرة الاستيعابية لنورد ستريم 1 للنصف مرة أخرى سيبدأ بعد غد.