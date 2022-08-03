وسط أزمة الطاقة العالمية.. مجموعة أوبك بلس تجتمع لتحديد حجم الإنتاج بدء من سبتمبر

تعقد مجموعة أوبك بلس اجتماعا اليوم الأربعاء لتحديد كمية النفط الخام التي سيتم إنتاجها في سبتمبر/ أيلول وسط ارتفاع أسعار البترول وعدم استقرار في إمدادات الطاقة التي فاقمتها الحرب الروسية في أوكرانيا.

كذلك، ستأخذ المنظمة بالاعتبار الآثار الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم وكوفيد-19 على الطلب العالمي على الوقود في الخريف، في ظل استمرار ارتفاع أسعار البنزين في محطات الوقود.

وقلصت أوبك بلس، التي تقودها السعودية وحلفاؤها بقيادة روسيا، الإنتاج خلال الجائحة بسبب تراجع الطلب عليه، ومن المقرر أن تنتهي الفترة المقررة لتلك التخفيضات في سبتمبر/ أيلول.

ويسعى تحالف أوبك بلس إلى ضخ المزيد من النفط والغاز إلى السوق مع تعافي الاقتصادات بشكل تدريجي.

وفي اجتماعه الأخير، قرر تحالف أوبك بلس زيادة الإنتاج في أغسطس/ آب بمقدار 648 ألف برميل يوميا. ويتوقع بعض خبراء الطاقة زيادة مماثلة في الإنتاج في شهر سبتمبر/ أيلول.

فيما خفض بعض أعضاء أوبك، مثل أنغولا ونيجيريا، الإنتاج بصورة أقل من المتفق عليها. وفي المقابل، تمتلك السعودية والإمارات القدرة على زيادة الإنتاج، رغم الشكوك حول رغبتهما في القيام بذلك.

تراجعت صادرات روسيا من النفط والغاز الطبيعي إلى العالم بعد فرض العديد من الدول عقوبات أو قلص الشراء من المورد الرئيسي روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

كما خفضت روسيا أو أوقفت ضخ الغاز الطبيعي الى عشرات الدول الأوروبية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، وضغط على القدرة الشرائية للأفراد، ويهدد بالتسبب في ركود إن لم تتمكن الدول من تخزين ما يكفي من الغاز لفصل الشتاء.