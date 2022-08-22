واردات تركيا من النفط الروسي تزيد للضعف في 2022

أظهرت بيانات "رفينيتيف أيكون"، اليوم الاثنين، أن تركيا زادت وارداتها من النفط الروسي إلى المثلين هذا العام، بينما قلصت مشترياتها من بحر الشمال والعراق وغرب أفريقيا.



يأتي ذلك بينما تستعد تركيا وروسيا لتعاون أوسع في المجالات التجارية، وخصوصا في قطاع الطاقة، على الرغم من العقوبات الغربية على موسكو، حيث لم تفرض تركيا عقوبات على روسيا بسبب اجتياحها لأوكرانيا، قائلة إنها لا تزال تعتمد على إمدادات الطاقة الروسية.



وأظهرت بيانات رفينيتيف، وهو برنامج مختص بالتحليل المالي والتجارة، أن تركيا زادت وارداتها من النفط من روسيا، بما في ذلك خامي الأورال وسيبيريا الخفيف، بما يتجاوز 200 ألف برميل يوميا منذ بداية العام مقابل 98 ألف برميل فقط في الفترة نفسها من عام 2021.



كما أظهرت البيانات أن منشأتي التكرير الرئيسيتين في تركيا، وهما مصفاة توبراش ومصفاة ستار التابعتين لشركة سوكار النفطية الأذربيجانية، زادتا بشكل كبير من واردات النفط الروسي من خامي الأورال وسيبيريا الخفيف هذا العام، بينما قلصتا مشترياتهما من بحر الشمال والعراق وغرب أفريقيا.



وتراجعت أسعار النفط الروسي هذا العام إلى مستويات منخفضة تاريخية مقابل خام برنت، فيما بدأت روسيا في زيادة إنتاج النفط تدريجيا مع قيام المشترين الآسيويين بزيادة المشتريات.



ومن المتوقع، بحسب بيانات رفينيتيف أيكون، أن تبلغ مشتريات مصفاة ستار حوالي 90 ألف برميل يوميا من النفط من روسيا خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني الماضي إلى نهاية أغسطس/ آب الجاري، مقابل 48 ألف برميل يوميا خلال نفس الفترة من العام الماضي.



كما تشير التوقعات إلى أن مشتريات مصفاة توبراش ستبلغ نحو 111 ألف برميل يوميا من النفط الروسي في الفترة المذكورة، مقابل 45 ألف برميل يوميا فقط خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للبيانات.

و ازدهرت التجارة بين البلدين منذ الربيع، حين تدخلت الشركات التركية غير المحظورة بالتعامل مع نظيراتها الروسية لملء الفراغ الذي أحدثته شركات الاتحاد الأوروبي التي أوقفت تعاملها مع روسيا منذ اجتياحها لأوكرانيا في وقت سابق هذا العام.