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سفينة غاز مسال جزائرية تصل تركيا

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 05.09.2022 13:53
سفينة جزائرية تحمل غاز مسال تصل تركيا أرشيفية سفينة جزائرية تحمل غاز مسال تصل تركيا (أرشيفية)

وصلت إلى مدينة تكيرداغ التركية سفينة محملة بالغاز الطبيعي المسال قادمة من ميناء أرزيو الجزائري.

وذكرت وكالة الأناضول أن سفينة "Ougarta"، والتي تحمل علم الجزائر، يمكنها شحن 171 ألفا و800 متر مكعب من الغاز المسال.

وغادرت السفينة "Ougarta" المحملة بالغاز المسال ميناء أرزيو الجزائري، الاثنين الماضي، بحسب بيانات تتبع السفن الدولية، لتصل محطة "مرمرة أَرَغلي" للغاز المسال في تكيرداغ، أمس الأحد.

يذكر أن تركيا وقعت في 2019 عقدا مع الجزائر لتجديد تزويدها بالغاز الطبيعي حتى 2024، وتستورد تركيا بموجبه 5.4 مليارات متر مكعب سنويا.

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