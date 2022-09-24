شركة توتال الفرنسية توقع اتفاق غاز ضخم مع قطر

في خضم أزمة الطاقة الأوروبية على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا وسعي الغرب للعثور على موردين جدد، حصلت شركة "توتال إنرجي" الفرنسية على حصة جديدة في خطط قطر لزيادة إنتاجها من الغاز مع اختيارها كشريك رئيسي في توسعة حقل ضخم.

وقال وزير الطاقة القطري سعد شريدة الكعبي في مؤتمر صحافي في الدوحة اليوم إن الشركة الفرنسية التي انضمت في حزيران/يونيو إلى مشروع توسعة آخر في قطر، ستنضم أيضا إلى جهود توسعة مشروع حقل الشمال الجنوبي.

وأوضحت وكالة الأنباء القطرية "بنسبة تبلغ 9,375 بالمئة، قطر للطاقة تعلن عن اختيار شركة توتال انرجي كشريك لتطوير حقل الشمال الجنوبي، وسيتم الإعلان عن شركاء جدد في مرحلة لاحقة".

وحصلت شركة "توتال إنرجي" قبل أشهر على حصة نسبتها 6,25 بالمئة من مشروع تطوير حقل الشمال الشرقي، بموجب اتفاق تم توقيعه في 12 حزيران/يونيو ويسري حتى العام 2054.

وتسبّب الاجتياح الروسي لأوكرانيا في مضاعفة الجهود حول العالم لتطوير مصادر جديدة للطاقة في وقت تحاول الدول الغربية تقليل اعتمادها على روسيا.