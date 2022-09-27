تركيا تعلن استعدادها لتكون مركزاً إقليميا لطاقة الرياح

أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، استعداد بلاده لأن تكون مركزاً لطاقة الرياح لأوروبا وآسيا الوسطى.

جاء ذلك في كلمة له، الثلاثاء، خلال افتتاح مؤتمر ومعرض "ويند إنيرجي" في مدينة هامبورغ الألمانية.

وأشار ورانك إلى إمكانات تركيا في مجال طاقة الرياح وقدراتها الإنتاجية وبيئة الاستثمار المناسبة فيها بهذا الخصوص.

ولفت ورانك إلى أنه خلال الانتقال إلى الطاقة النظيفة، بات موضوع تأمين بعض المعادن والمواد الخام يشكل تحدياً جديداً بالنسبة لأمن الطاقة.

ولفت وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي إلى هيمنة الصين على قطاع الطاقة الشمسية في العالم، داعياً إلى تجنب "خلق أشكال جديدة من الارتهان في مجال الطاقة، كما في أسواق النفط والغاز".

وأشار إلى أن تركيا تقدم على خطوات ملموسة لتطوير قدراتها في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، موضحاً أن تركيا تعد رابع أكبر منتج لألواح الطاقة الشمسية في العالم، و كما أصبحت خامس أكبر منتج لمعدات طاقة الرياح في أوروبا.

وأشار إلى أن الشركات التركية تصدر معدات طاقة الرياح إلى 45 دولة، و لفت إلى مزايا الاستيراد من تركيا ذات الموقع القريب للأسواق العالمية.

وتشارك أكثر من 40 شركة تركية في المعرض "ويند إنيرجي" بألمانيا، الذي يستمر لغاية 30 أيلول/سبتمبر.