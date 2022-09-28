الاتحاد الأوروبي: التسربات في خط الغاز "نورد ستريم 1و2" متعمدة

اعتبر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأربعاء، أن الأضرار التي لحقت بخطوط أنابيب الغاز نورد ستريم 1و2 "عملاً متعمداً".

وأشار بوريل، في تغريدة، إلى أن "أضرار نورد ستريم 1و2 ليست مصادفة، وتؤثر علينا جميعاً".

وأضاف: "كل المعلومات المتوفرة تشير أن التسربات نتيجة لعمل متعمد"، مشدداً على أن "التعطيل المتعمد للبنية التحتية للطاقة في أوروبا غير مقبول كلياً، وسيقابل برد قوي وموحد".

والاثنين، أعلنت شبكات الزلازل الوطنية في السويد والنرويج وفنلندا رصد انفجارين قرب موقع التسربات في خطوط أنابيب الغاز الروسي تحت بحر البلطيق.

وفي اليوم نفسه، أعلنت شركة نورد ستريم AG المشغلة لخطي الأنابيب 1 و2، انخفاضاً كبيراً في ضغط الأنابيب، فضلا عن إعلان السلطات الدنماركية والسويدية رصد تسرب غاز في الخطوط المارة بالمياه الإقليمية للبلدين.

من جهتها، رجحت الرئاسة الروسية "الكرملين"، الثلاثاء، أن الأضرار التي لحقت بخطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 قد تكون ناجمة عن "أعمال تخريبية".

والثلاثاء، أعرب أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، عن "قلقه البالغ" إزاء التسربات في خطي أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم1 و2 اللذين يمران عبر بحر البلطيق إلى أوروبا، قائلاً: إنه "من المهم جدا الوصول إلى كل الحقائق".