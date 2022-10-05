انطلاق منتدى الطاقة التركي الأذربيجاني الثاني في إسطنبول

تستضيف إسطنبول منتدى الطاقة التركي الأذربيجاني الثاني الذي يسعى إلى تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال الحيوي.

وأعلنت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، في بيان اليوم، أن النسخة الأولى من المنتدى جرت في العاصمة الأذربيجانية باكو يومي 21 ـ 22 ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي.

وأضاف البيان أن المنتدى يهدف إلى الجمع بين ممثلي القطاعين العام والخاص في البلدين في مجال الطاقة.

وأشار إلى وجود 4 مجموعات عمل مختلفة في بنية المنتدى، ستناقش سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال الطاقة.

ومن المقرر أن تناقش مجموعات العمل سبل تعزيز التعاون في مجال الهيدروكربونات والبتروكيماويات ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة.

وسيقوم وزيرا الطاقة لدى البلدين بتوقيع البروتوكول الذي سيتم إعداده بعد انتهاء أعمال المجموعات الأربع.

ومن المقرر أن يلقي فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي ووزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، ونظيره الأذربيجاني برويز شاهبازوف كلمة في ختام المنتدى.