الكرملين: تحديد سقف سعر النفط الروسي يؤثر على مستقبل أسواق الطاقة ويضر بجميع البلدان

حذر الكرملين من تحديد سقف محتمل لسعر النفط الروسي، معتبرا أن مثل هذه القرارات يمكن أن يكون لها تأثير مدمر للغاية على مستقبل أسواق الطاقة وتضر بجميع البلدان.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين بالعاصمة موسكو، الخميس، قيّم فيها تحديد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سقفا محتملا لسعر النفط الروسي.

ووصف بيسكوف القرار المذكور بأنه عبثي.

وتريد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حرمان روسيا عائدات النفط الإضافية من خلال تحديد سقف لسعر نفطها.

وبشأن قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وتحالف "أوبك+" الذي يضم دولا منتجة من خارج "أوبك"، بخفض الإنتاج اليومي بمقدار مليوني برميل، أوضح بيسكوف أن "هذه ليست مسألة تضامن مع أي طرف، فمن مصلحة الجميع استقرار الأسواق".

وأمس الأربعاء، أعلن تحالف "أوبك +" خفض إنتاج أعضائه من النفط الخام بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.