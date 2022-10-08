تركيا تحتل المركز الثالث عالمياً في إنتاج الألواح الشمسية

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، إن تركيا تحتل المركز الثالث بين أكبر منتجي ألواح الطاقة الشمسية على مستوى العالم، وتهدف للارتقاء إلى المركز الثاني.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، السبت، خلال مشاركته بحفل افتتاح مصنع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية في المنطقة الصناعية المنظمة بولاية قيريق قلعة وسط تركيا.

وأضاف ورانك: "تعد تركيا حاليًا ثالث أكبر منتج للألواح الشمسية في العالم. ننتج في الوقت الراهن ما قدرته 8 غيغاواط تقريباً من الألواح الشمسية".

وأوضح الوزير التركي أن هدف تركيا بأن تكون في المركز الثاني عالمياً اعتباراً من العام المقبل.

وكان "جافين جاو" مدير مجموعة هواوي تركيا للطاقة الرقمية قد توقع، في مقابلة مع وكالة الأناضول الأسبوع الماضي، بأن تركيا مرشحة لتبوء مكانة عالمية في تخزين الطاقة، وأن إنتاج تركيا من الطاقة الشمسية سيزداد 4 مرات في عام 2030، في إطار سعيها للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية.