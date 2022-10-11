وزير الطاقة والموارد الطبيعية يشارك في المنتدى التركي الألماني الرابع للطاقة ببرلين

أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز أن بوسع تركيا لعب دور ريادي في توصيل الغاز الطبيعي إلى الأسواق الغربية في السنوات القادمة.

جاء تصريحه خلال مشاركته، الثلاثاء، في المنتدى التركي الألماني الرابع للطاقة المنعقد في العاصمة الألمانية برلين.

وقال دونماز في هذا الخصوص: "يمكن لأنقرة أن تلعب مستقبلا دورا مهما في توصيل الغاز الطبيعي من الدول المجاورة إلى الأسواق في الغرب كما تفعل الآن".

وأضاف أن العديد من دول جنوب شرق أوروبا كثفت اتصالاتها مع تركيا مؤخرا لتلبية احتياجاتهم من الغاز الطبيعي.

وأوضح دونماز أن العالم يواجه أزمة طاقة كبيرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع التضخم العالمي.

وأشار إلى أن الكثير من الدول بدأت بإعادة النظر في خططها المستقبلية بعد أزمة الطاقة الحاصلة في العالم.

وتطرق إلى المشكلات التي تعاني منها أوروبا المتعلقة بأمن إمدادات الطاقة قائلا: "جميع الساسة وضعوا أهدافًا لتقليل الاعتماد الخارجي على الطاقة".

وذكر أن أنقرة تبذل جهودًا كبيرة لتنويع طرق استيراد الطاقة من أجل ضمان أمن إمداداتها وتوفيرها بأسعار أكثر تنافسية.

وتابع قائلا: "قمنا بزيادة سعة وعدد محطات الغاز الطبيعي المسال لدينا، وزدنا ونواصل زيادة سعة تخزين الغاز الطبيعي".

وفيما يخص التنقيب عن المواد الهيدروكربونية، قال دونماز: "بعد اكتشافنا لـ 540 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في البحر الأسود، نواصل جهودنا لاستخراج الغاز من تلك الحقول وإيصالها إلى بلادنا في عام 2023".