وزير الطاقة: سندرس اقتراح الرئيس بوتين بجعل تركيا مركز توزيع الغاز إلى أوروبا

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونمز إنه من السابق لأوانه التعليق على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإنشاء مركز للغاز الأوروبي في تركيا،مضيفاً أنه ينبغي مناقشة المسألة.

جاء ذلك في كلمة له الأربعاء، في "المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي" المقام في العاصمة الروسية موسكو.

وكان بوتين، ورئيس شركة غازبروم أليكسي ميلر، اقترح في حديثه في مؤتمر أسبوع الطاقة الروسي في موسكو، إنشاء مركز دولي لتوزيع الغاز في تركيا.

وقال بوتين إن روسيا يمكنها إعادة توجيه الإمدادات المخصصة لخطوط أنابيب نورد ستريم التي تعرضت لأضرار إلى البحر الأسود عبر تركيا أو حتى استخدام الجزء الوحيد السليم من نورد ستريم 2 لتزويد الاتحاد الأوروبي.

وقال بوتين: "يمكننا نقل الكميات المتضررة من نورد ستريم على طول الجزء السفلي من بحر البلطيق إلى منطقة البحر الأسود وبالتالي جعل الطرق الرئيسية لتزويد أوروبا بغازنا الطبيعي يمر عبر تركيا وإنشاء أكبر مركز للغاز لأوروبا في تركيا".

وصرح الوزير دونمز إنها المرة الأولى التي يسمع فيها بهذا الاقتراح، مضيفًا أنه من السابق لأوانه إجراء تقييم له: "إنها المرة الأولى التي نسمع فيها عن مسألة إمداد أوروبا عبر طرق بديلة التي ذكرها الرئيس بوتين في خطابه. لذلك من السابق لأوانه إجراء تقييم (...) هذه الأنواع من المشاريع الدولية تحتاج إلى تقييمات جدوى... يجب مناقشة الجوانب التجارية". وأضاف دونمز: "هذه أمور يجب مناقشتها".

من ناحية أخر،أوضح دونماز أن هناك عدم ارتياح فيما يتعلق بفترة الشتاء في أوروبا بسبب أزمة الطاقة التي تعيشها.

وأكد أن تركيا أزالت هذه المخاوف من جدول أعمالها بفضل استثمارات البنية التحتية التقنية التي قامت بها.

وأضاف أن بلاده مرت بتحول كبير في العشرين عاما الماضية، ليست فقط في مجال الطاقة إنما في العديد من المجالات.

وذكر الوزير أن تركيا وصلت إلى مرحلة إنتاج 55 بالمئة من الطاقة المتجددة، وأن عمليات البحث عن موارد جديدة مستمرة.