شركة تركية تجري محادثات مع 4 دول أوروبية لتشغيل سفن الطاقة العائمة

تجري شركة "كار باور شيب" التركية وهي واحدة من أكبر مشغلي محطات الطاقة العائمة في العالم، محادثات مع 4 دول أوروبية لتزويد محطة طاقة عائمة بسعة 2 جيغا واط.

وتمتلك الشركة التركية 8 سفن طاقة بسعة 2 جيغا واط، والتي يمكن توريدها بسرعة إلى الدول الأوروبية، حيث تبلغ القدرة المركبة لأكبر السفن 500 ميغا واط.

ويمكن توصيل سفن الطاقة العائمة التي تستطيع توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي المسال أو الوقود السائل، بشبكة الكهرباء في البلاد بحوالي 30 يوماً.

ومن المتوقع أن تلبي السفن التي تطلبها الدول الأوروبية من "كار باور شيب" لزيادة إمداداتها من الطاقة قبل فترة الشتاء القادمة، احتياجات 5 ملايين أسرة إضافةً لدعم أنظمة التدفئة المركزية في المناطق المأهولة.

من جانبها صرحت زينب هاريزي رئيسة مجموعة "كار باور شيب" التجارية في بيان لها، أن آثار أزمة الطاقة تستمر مع اقتراب فصل الشتاء في أوروبا.

وقالت: "تقدم شركتنا حلاً سريعاً ومرناً وفعالاً من حيث التكلفة".

وتمتلك الشركة التركية التابعة لمجموعة "كارادينيز" القابضة، قدرة إجمالية تبلغ 6 جيغا واط من سفن الطاقة.

وسترسل الشركة التي تنتج الكهرباء من محطات الطاقة العائمة في أجزاء مختلفة من العالم، وخاصة في دول مثل كوبا والبرازيل، سفينة طاقة إلى أوروبا لأول مرة في حال اكتمال المفاوضات.