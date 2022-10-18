أمين عام أوبك يؤكد تحركهم في الوقت المناسب لمنع وقوع أزمة في سوق الطاقة

أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" هيثم الغيص، أن تحالف "أوبك+" الذي يضم أعضاء المنظمة ومنتجين من خارجها، تحركوا هذا الشهر في الوقت المناسب لمنع وقوع أزمة في سوق النفط العالمية.

وذكر الغيص في تصريحات له على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر للطاقة في جنوب إفريقيا، الثلاثاء، أن موجة التقلبات التي تشهدها سوق النفط العالمية تتطلب موقفا مسبقا.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن تحالف "أوبك+" بقيادة السعودية، خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

واتهم مسؤولون أمريكيون السعودية بدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ودعوا إلى فرض عقوبات عليها، فيما رفضت الرياض، عبر بيانات وتصريحات صحفية، الاتهامات الأمريكية وانتقدت سياسية "الإملاءات".

وبحسب أمين عام أوبك، فإن احتياطيات النفط والغاز في إفريقيا ستكون مطلوبة، في وقت يشهد الطلب على مصادر الطاقة الاحفورية طلبا متزايدا.

