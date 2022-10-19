موسكو تكشف عن بدء مباحثات مع أنقرة لإنشاء محطة نووية شمالي تركيا

كشف مسؤول روسي، الأربعاء، عن بدء مباحثات بين موسكو وأنقرة بخصوص إنشاء محطة للطاقة النووية في ولاية سينوب، شمالي تركيا.

وقال أليكسي ليهاتشاف، المدير العام لشركة "روس أتوم" النووية الحكومية، في تصريحات لتلفزيون "Rossiya-24" الرسمي، نقلتها وكالة الأناضول، إن تركيا تخطط لبناء محطة للطاقة النووية في سينوب، هي الثانية بالبلاد.

وأشار ليهاتشاف أن مدينة سينوب نقطة جذابة لبناء محطة نووية، مؤكداً بدء إجراء المباحثات مع "الشركاء الأتراك" في هذا الخصوص.

وكانت أنقرة وموسكو وقعتا عام 2010 اتفاقاً لبناء محطة "آق قويو" النووية في ولاية مرسين جنوبي تركيا، هي الأولى من نوعها في تركيا.

ومن المقرر أن يدخل المفاعل الأول في محطة "آق قويو" النووية، الخدمة العام المقبل 2023.