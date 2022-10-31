السعودية والإمارات تشددان على سيادية قرار أوبك وسط خلاف مع واشنطن حول القضية

دافعت السعودية والإمارات عن قرار منظمة أوبك بخفض إنتاج النفط، وسط انتقادات أمريكية وتهديدات بعواقب طالت بخاصة المملكة السعودية.

فقد أظهرت التعليقات في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول، رغم وديتها، الانقسام الصارخ بين الولايات المتحدة ودول الخليج العربي.

وهدد سياسيون أمريكيون بالفعل بتأثر صفقات أسلحة مع المملكة ووصفوها بأنها تقف إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسط حربه ضد أوكرانيا.

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ألمح إلى ذلك في تصريحات مقتضبة، مشيرا إلى أن القمتين المقبلتين للأمم المتحدة حول تغير المناخ ستعقدان في مصر والإمارات العربية المتحدة.

قال الأمير وسط تصفيق: "لسنا مدينين بذلك لأحد غير أنفسنا.. لقد تم ذلك من أجلنا، وبواسطتنا، من أجل مستقبلنا، ونحن بحاجة إلى أن نلتزم بذلك.".

وردد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي هذا الدفاع. وبينما قال إن أوبك وحلفاءها "على بعد مكالمة هاتفية فقط إذا كانت هناك متطلبات" لزيادة الإنتاج، لم يقدم أي إشارة إلى أن مثل هذه الزيادة ستكون في طريقها في أي وقت قريب.

وقال المزروعي "أؤكد لكم أننا في الإمارات العربية المتحدة، وكذلك زملاؤنا في أوبك وأوبك بلس حريصون على تزويد العالم بالمتطلبات التي يحتاجها. لكن في نفس الوقت، نحن" لسنا المنتجين الوحيدين في العالم".

واتفقت أوبك واتحاد دول أخرى بقيادة روسيا في أوائل أكتوبر/ تشرين أول على خفض إنتاجها بمقدار مليوني برميل من النفط يوميا ابتداء من نوفمبر/ تشرين ثان.

أصرت أوبك، بقيادة السعودية، على أن قرارها جاء من مخاوف حول الاقتصاد العالمي.

يحذر محللون في الولايات المتحدة وأوروبا من حدوث ركود يلوح في الأفق في الغرب من التضخم وما تلاه من ارتفاع في أسعار الفائدة، فضلاً عن تأثر إمدادات الغذاء والنفط بالحرب الروسية على أوكرانيا.

أصر سلطان أحمد الجابر، العضو المنتدب لشركة بترول أبوظبي الوطنية الحكومية (أدنوك)، على أن "الاقتصاد العالمي على حافة الهاوية".

في غضون ذلك، رد السياسيون الأمريكيون بغضب على قرار من المرجح أن يبقي أسعار البنزين مرتفعة.

يبلغ متوسط سعر جالون البنزين العادي في الولايات المتحدة الآن 3.76 دولارًا - انخفاضًا من مستوى قياسي بلغ 5 دولارات للغالون في يونيو/ حزيران، لكنه لا يزال مرتفعًا بما يكفي لقضم محافظ المستهلكين. استقر خام برنت القياسي عند 95 دولارًا للبرميل اليوم الاثنين.

قال عاموس هوشستين، المبعوث الأمريكي لشؤون الطاقة، "أعتقد في نهاية المطاف، أننا نواجه حالة من عدم اليقين الاقتصادي على مستوى العالم.. يجب تسعير أسعار الطاقة بطريقة تسمح بالنمو الاقتصادي. وإذا لم يكن كذلك فسوف ترتفع للغاية وتسرع الانكماش الاقتصادي الذي سيكون في نهاية المطاف الشيء الوحيد الذي سيكون فظيعًا بالنسبة للطلب على الطاقة نفسه".

الرئيس جو بايدن، الذي سافر إلى المملكة العربية السعودية في يوليو / تموز وصافح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل اجتماع، حذر المملكة مؤخرًا من أنه "ستكون هناك بعض العواقب لما فعلوه".

وردت المملكة العربية السعودية على ذلك، مدعية علنا أن إدارة بايدن سعت لتأجيل تخفيضات أوبك لمدة شهر واحد قد يساعد في تقليل مخاطر ارتفاع أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في الثامن من نوفمبر/ تشرين ثان.

في السياق ذاته، قال مركز صوفان، وهو مركز أبحاث مقره نيويورك، الاثنين إنه يبدو أن "الثقة والاحترام المتبادل بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية قد وصلتا إلى الحضيض" وسط الخلاف.

أضاف المركز: "يمكن للعلاقة الأمريكية السعودية أن تتحول بشكل أساسي إلى علاقة معاملات بحتة تقريبًا، تتميز بـالانجراف الاستراتيجي، حيث تواصل الرياض العمل ضد مصلحتها الذاتية، وهي خطوة تنطي على الحقد وليس الإستراتيجية".

وأردف قائلا "إذا صوتت السعودية مرة أخرى لخفض الإنتاج، فسيؤدي ذلك إلى مزيد من الخلاف مع الولايات المتحدة، وسيشير إلى تزايد انجراف الرياض نحو موسكو"، وفق قوله.