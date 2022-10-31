وزير الطاقة التركي يشارك في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول بالإمارات

يشارك وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "ADIPEC"، وفق ما أعلنت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية في بيان اليوم.

ويبدأ المؤتمر اليوم ويستمر حتى 4 نوفمبر/تشرين الثاني.

ومن المقرر أن يلقى الوزير التركي كلمة في ندوة مخصصة للوزراء باليوم الثاني من المؤتمر، حول تأثيرات أزمة الطاقة الدولية والحلول المقترحة.

ومن المنتظر أن يلتقي وزير الطاقة والموارد الطبيعية بوزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان أحمد الجابر.

وكان وزير الطاقة التركي أجرى في وقت سابق بإطار "دبلوماسية الطاقة" زيارات إلى عُمان وقطر وإندونيسيا وماليزيا وألمانيا وكازاخستان وروسيا.