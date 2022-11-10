كازاخستان تستعد لضخ نفطها عبر أنابيب "باكو ـ تبليسي ـ جيهان"

أعلنت كازاخستان، اليوم الخميس، أنها ستبدأ بضخ شحنات النفط عبر خط أنابيب "باكو ـ تبليسي ـ جيهان"، وذلك اعتباراً من مطلع يناير/ كانون الثاني من العام الجديد 2023.

جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء عليهان إسماعيلوف، في تصريح للصحافة بعد جلسة عامة في البرلمان الكازاخي، ذكر فيه أن بلاده أعدت خريطة طريق خاصة لتنويع صادرات النفط.

وقال إسماعيلوف: "اعتباراً من 1 يناير من العام المقبل، لدينا اتفاقية لشحن 1.5 مليون طن من النفط عبر خط أنابيب باكو ـ تبيليسي ـ جيهان، على وجه الخصوص".

وأوضح أن بلاده تعمل على زيادة شحنات النفط عبر هذا المسار بين 6 و6.5 ملايين طن مستقبلا.

وافتتح خط "باكو (أذربيجان) ـ تبليسي (جورجيا) ـ جيهان (تركيا)"، في 13 يوليو/ تموز 2006، وأطلق عليه آنذاك اسم "مشروع القرن".

ويبدأ مسار هذه الأنابيب من أذربيجان وينتهي في منطقة جيهان التركية على البحر المتوسط، مرورا بالأراضي الجورجية، ويبلغ طوله 1776 كم.