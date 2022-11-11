تركيا تبدأ في بتسديد ثمن جزء من الغاز الروسي بالروبل

صرح وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، أن تركيا بدأت بدفع ثمن بعض الغاز الطبيعي القادم من روسيا بالروبل.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة التركية العامة، قال الوزير إنه "في الأشهر المقبلة ستزداد حصة مدفوعات العملة المحلية في تجارة الطاقة مع روسيا".

وتطالب موسكو، التي تعرضت لعقوبات غربية، بسبب اجتياحها لأوكرانيا من البلدان التي تشتري الطاقة منها، بتسديد الثمن بالروبل للمساعدة في تعزيز عملتها، خلافاً لمعظم صفقات الطاقة الدولية التي تتم بالدولار الأمريكي أو اليورو.

كما تحاول تركيا أيضاً تعزيز التجارة باستخدام الليرة التركية، وتدعو إلى توسيع تبادل السلع بالعملات الوطنية مع شركائها التجاريين الرئيسيين، بما فيهم روسيا.

وكانت أنقرة وموسكو اتفقتا في سبتمبر/أيلول، على بدء مدفوعات الروبل لإمدادات الغاز الطبيعي.

ورداً على سؤال حول اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا، قال دونماز إن أنقرة ستضع خارطة طريق بحلول نهاية هذا العام وقد تعقد مؤتمراً للموردين والمشترين.

وأضاف: "سنقوم بتنظيم مؤتمر دولي للغاز، ربما في يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط، يجمع بين موردي الغاز والدول المستوردة للتعرف على آرائهم ورؤيتهم التي سنمضي أساسها".

وفي الشهر الماضي، اقترح بوتين اسم تركيا كقاعدة لإمدادات الغاز لتكون طريقاً بديلاً، بعد أن تضررت خطوط أنابيب نورد ستريم تحت بحر البلطيق بسبب الانفجارات، ورد الرئيس أردوغان بالموافقة على الفكرة.

ويسعى الاتحاد الأوروبي، الذي اعتمد في السابق على روسيا بحوالي 40% من احتياجاته من الغاز، إلى إبعاد نفسه عن الطاقة الروسية بعد اجتياح أوكرانيا في فبراير/شباط.