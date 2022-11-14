للشهر الثاني على التوالي.. "أوبك" تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي للنفط في 2022

أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" خفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط عالمياً في 2022 بمقدار 100 ألف برميل يومياً، ليبلغ 2.5 مليون برميل يومياً، في خفض للشهر الثاني على التوالي، وللمرة الخامسة منذ أبريل/ نيسان الماضي.

وجاء في تقرير "أوبك" الشهري، الاثنين، أنها تتوقع تراجع نمو الطلب على النفط عالمياً بنفس المقدار إلى 2.2 مليون برميل يومياً في العام 2023.

وأشار التقرير إلى أن المنظمة قلصت من توقعات نمو الطلب على نفط أوبك بـ 100 ألف برميل يومياً في العام الحالي، مقارنة بتوقعات الشهر السابق عند 28.6 مليون برميل يومياً، وهو أعلى بنحو 0.5 مليون برميل يومياً مقارنة بالعام الماضي 2021.

كما خفضت أوبك أيضاً نمو الطلب لعام 2023 المقبل بمقدار 200 ألف برميل يومياً، ليقف عند 29.3 مليون برميل يومياً، وهو أعلى بمقدار 700 ألف برميل يومياً عن توقعات العام الجاري 2022.

وسجل إنتاج أعضاء أوبك (13 عضوا) انخفاضاً في أكتوبر/تشرين الأول بمقدار 210 آلاف برميل يومياً ليصل إلى 29.5 مليون برميل يومياً، بحسب التقرير.

وأفاد تقرير المنظمة أن الإنتاج العالمي للنفط زاد في أكتوبر/ تشرين الأول بمقدار 700 ألف برميل يومياً في المتوسط إلى 101.5 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وتراجعت حصة "أوبك" من الإنتاج العالمي بنسبة 0.4 نقطة مئوية إلى 29.1 % في أكتوبر الفائت.

وذكر التقرير أن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة صعبة من الضبابية في الربع الأخير من العام الحالي.

وينفذ تحالف "أوبك+"، خفضاً بإنتاج أعضائه من النفط الخام بمقدار مليوني برميل يومياً في نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وسط توقعات بتأثر الطلب العالمي بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.