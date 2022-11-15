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إسرائيل تتفق مع شركتين أجنبيتين لاستغلال حقل غاز مشترك مع لبنان

وكالة الأناضول للأنباء
بيروت
نشر في 15.11.2022 11:56
آخر تحديث في 15.11.2022 12:03
الأناضول (الأناضول)

وقعت شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية وشريكتها "إيني" الإيطالية، الثلاثاء، اتفاقية إطار مع إسرائيل لتنفيذ اتفاقية الحدود البحرية التي تم التوصل إليها مع لبنان مؤخراً.

وتُشغل "توتال إنرجيز" في لبنان، منطقة الاستكشاف 9، وتمتلك 60% من أسهم التطوير، مع الشركة إيني الإيطالية المالكة لـ 40%.

وسيبدأ شركاء البلوك 9 في استكشاف موقع غاز تم تحديده بالفعل، والذي قد يمتد في كل من المربع 9 وفي مياه إسرائيل جنوب خط الحدود البحرية الذي تم إنشاؤه مؤخراً.

ووقّع الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي نص اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وخاض لبنان وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أمريكية حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كم مربعاً.

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