وكالة الطاقة الدولية تتوقع تباطؤ نمو طلب النفط في 2023

توقعت وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط في 2023 إلى 1.6 مليون برميل يومياً في العام المقبل، قياسا على 2.1 مليون برميل في العام الحالي.

وأشار تقرير الوكالة الشهري إلى أن "الرياح الاقتصادية المعاكسة المتصاعدة تعرقل المكاسب، حيث ساءت توقعات إجمالي الناتج المحلي العالمي".

وقدرت الوكالة، ومقرها باريس، انخفاض استهلاك النفط العالمي في الربع الرابع من العام الجاري 2022 بواقع 240 ألف برميل يومياً، قياساً على الفترة نفسها من العام السابق.

وأشار التقرير، إلى أن تباطؤ الاقتصاد الصيني وأزمة الطاقة في أوروبا، والتصدعات المزدهرة في المنتجات، والدولار الأمريكي القوي، كلها عوامل تؤثر بشدة على الاستهلاك.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ارتفع المعروض من النفط العالمي من 410 آلاف برميل يومياً إلى 101.7 مليون برميل يومياً.

وتوقع التقرير، أن ينخفض المعروض العالمي بواقع مليون برميل يومياً لبقية العام مع دخول تخفيضات "أوبك +" وحظر الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي حيز التنفيذ.

وكانت منظمة "أوبك" أعلنت، الاثنين، أنها خفضت توقعاتها لنمو الطلب على النفط عالميا في 2022 بمقدار 100 ألف برميل يومياً إلى 2.5 مليون برميل، في خفض للشهر الثاني على التوالي، وللمرة الخامسة منذ أبريل/ نيسان الماضي.