القائمة الرئيسية
طاقة
القائمة الرئيسية

وكالة الطاقة الدولية تتوقع تباطؤ نمو طلب النفط في 2023

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 15.11.2022 15:40
آخر تحديث في 15.11.2022 16:08
وكالة الطاقة الدولية تتوقع تباطؤ نمو طلب النفط في 2023

توقعت وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط في 2023 إلى 1.6 مليون برميل يومياً في العام المقبل، قياسا على 2.1 مليون برميل في العام الحالي.

وأشار تقرير الوكالة الشهري إلى أن "الرياح الاقتصادية المعاكسة المتصاعدة تعرقل المكاسب، حيث ساءت توقعات إجمالي الناتج المحلي العالمي".

وقدرت الوكالة، ومقرها باريس، انخفاض استهلاك النفط العالمي في الربع الرابع من العام الجاري 2022 بواقع 240 ألف برميل يومياً، قياساً على الفترة نفسها من العام السابق.

وأشار التقرير، إلى أن تباطؤ الاقتصاد الصيني وأزمة الطاقة في أوروبا، والتصدعات المزدهرة في المنتجات، والدولار الأمريكي القوي، كلها عوامل تؤثر بشدة على الاستهلاك.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ارتفع المعروض من النفط العالمي من 410 آلاف برميل يومياً إلى 101.7 مليون برميل يومياً.

وتوقع التقرير، أن ينخفض المعروض العالمي بواقع مليون برميل يومياً لبقية العام مع دخول تخفيضات "أوبك +" وحظر الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي حيز التنفيذ.

وكانت منظمة "أوبك" أعلنت، الاثنين، أنها خفضت توقعاتها لنمو الطلب على النفط عالميا في 2022 بمقدار 100 ألف برميل يومياً إلى 2.5 مليون برميل، في خفض للشهر الثاني على التوالي، وللمرة الخامسة منذ أبريل/ نيسان الماضي.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق وقعت شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية وشريكتها "إيني" الإيطالية، الثلاثاء،...
مختارات